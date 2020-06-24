استقبل اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اليوم الأربعاء خلال اليوم الثاني من زيارته لروسيا، من قبل نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق فومين الكسندر فاسليفيتش، حيث سلمه رسالة من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وتحدث الطرفان، في هذا اللقاء الذي حضره أعضاء الوفد الجزائري المرافق للواء شنقريحة إلى جانب كبار مساعدي وزير الدفاع الروسي حول "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين وتطوير العمل العسكري المشترك من خلال تبادل الخبرات والتجارب، حيث ثمن الطرفان هذا التعاون القائم بين الجيش الجزائري والروسي نظرا لأهميته البالغة".

من جهته أكد نائب وزير الدفاع الروسي أن "بلاده تعمل دوما على تطوير علاقاتها مع الجزائر، الشريك الاستراتيجي الهام وذلك بما يخدم مصلحة البلدين، الشعبين والجيشين".

وكان اللواء شنقريحة قد حضر صبيحة اليوم النشاطات الرسمية لإحياء الذكرى الخامسة والسبعون لعيد النصر في الحرب الوطنية الكبرى 1941-1945 تلبية للدعوة التي تلقاها من الفريق الأول سيرغي كوجوغوفيتش شويغو وزير الدفاع الروسي.