عبر أغلب ممثلي أندية كرة القدم بشرق البلاد عن عدم موافقتهم على استئناف النشاطات الرياضية لهذا الموسم، وذلك خلال لقاءهم، اليوم الأربعاء، برئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار بقسنطينة.

وبرر ممثلو أندية شرق البلاد قرارهم بـ"عدم إمكانية تطبيق البروتوكول الصحي المطلوب من طرف السلطات العليا للبلاد والذي سيكون جد مكلف بالنسبة لهذه النوادي".

وكان الاجتماع الأول لرئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار قد جمعه برؤساء نوادي غرب البلاد، الذين عبروا عن معارضتهم لاستئناف المنافسة.

وينتظر مدوار تنظيم لقاء ثالث بالجزائر العاصمة مع نوادي وسط البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جهته، أكد مدوار أن "السلطات العليا للبلاد لاسيما وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات هي الوحيدة التي بإمكانها اتخاذ قرار بشأن بطولات كرة القدم".

وقبل تعليق بطولة الرابطة الأولى عند الجولة الـ22 كان فريق شباب بلوزداد يحتل صدارة الترتيب بـ40 نقطة مع لقاء متأخر متبوعا بكل من وفاق سطيف ومولودية الجزائر برصيد 37 نقطة لكل واحد منهما لكن بلقاء متأخر بالنسبة لـ"العميد".