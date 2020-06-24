قال رئيس المجلس الليبي الأعلى للدولة في طرابلس خالد المشري، إن تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن وضع دستور ليبي تصوغه القبائل، "غير مقبولة".



وأضاف المشري خلال مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، أن "القبيلة في ليبيا مظلة اجتماعية وليست طرفا سياسيا ولا يمكن تطبيق تجربة أفغانستان في البلاد"، مشيرا إلى أن "وفد القبائل الذي استقبله قيس سعيد سابقا لا يمثل القبائل الليبية".



وتابع: ''دستور ليبيا تكتبه هيئات وليست قبائل وبعض من استقبلهم الرئيس التونسي لديهم جرائم تحريض وخطاب كراهية ضد الثورة".



وأشار إلى أن السلطات في العاصمة طرابلس هي "نتيجة لتوافق بين الأطراف الليبية"، داعيا لتفعيل الاتفاق السياسي ومتهما قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر بمحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة وعرقلة الانتخابات.



وجاء ذلك ردا على تصريح الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي اقترح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس وضع دستور مؤقت في ليبيا، على غرار الدستور الذي جرى وضعه في أفغانستان عام 2002.