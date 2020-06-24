زار وفد من أئمة و إطارات مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية بشار مديرية الأمن الولائي، في إطار برنامج خاص لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لتشجيع وشكر المجهودات الكبيرة المبذولة في مجابهة هذه الجائحة من طرف جميع الجهات المدنية والأمنية أو ما يعرفون بـ"الصفوف الأولى" أي تلك التي سجلت حضورها بقوة في مواجهة هذه الجائحة، ونظير المجهودات المبذولة من طرف عناصر الشرطة خلال هذه الفترة حفاظا على سلامة وصحة أفراد المجتمع.



وتم استقبال هذا الوفد بقاعة الاجتماعات من طرف رئيس أمن الولاية عميد أول للشرطة نصر الدين جكبوب رفقة رؤساء المصالح و إطارات مديرية الأمن الولائي ، حيث تلقى عناصر الشرطة من الأئمة نيابة عن سكان الولاية عبارات الإمتنان والتقدير للمجهودات المبذولة شاكرين جميع أفراد الشرطة من إطارات و رتباء ومن خلالهم الى مسؤولي المديرية العامة للأمن الوطني، للحضور المتميز لشرطة بشار في مواجهة هذه الجائحة سواء على صعيد الإعلامي والتوعوي أو على صعيد حفظ النظام العام وما تعلق به من صحة عامة أو أمن عام. قبل أن تختم هذه الزيارة بتقديم هدايا رمزية و إلتقاط صورة تذكارية جماعية، مرفوقة بدعوات بتيسير نشاطهم ونيل أجر المؤمن العامل ومباركة كل مجهوداتهم.