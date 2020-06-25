أوقفت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف، صيدلي محتال كان يمارس نشاط الصيدلة منذ نحو سنتين بأحد أحياء مدينة الشلف، المحتال شخص يبلغ من العمر 35سنة استخرج سجل تجاري وزور شهادة جامعية في الصيدلة قبل تأجيره محلا ومزاولة نشاط الصيدلة ببيع الادوية والأقراص المهلوسة.

تحريات مصالح أمن الشلف كشفت عن هذا المحتال الذي كان يشغل فتيات لبيع الادوية بينما يتولى المحتال عملية التموين من الموزعين للأدوية، وعلمنا أنه تم توسيع التحقيق ليشمل موزعي الادوية الذين كانوا يتعاملون مع الصيدلي المحتال في انتظار قيام مديريتي الصحة والتجارة بتحيين قائمة ممارسي نشاط الصيدلي والتأكد من مؤهلاتهم الجامعية في اطار حماية المستهلكين لهذه المواد الحساسة والخطيرة على صحة المواطنين.