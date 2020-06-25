أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، رفقة والي ولاية الجزائر العاصمة، على انطلاق قافلة محملة بمواد غذائية ومواد تعقيم ووقاية من انتشار فيروس كورونا إلى مساجد وزوايا تيزي وزو.

وأفاد بيان الوزارة المنشور على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، ان القافلة انطلقت من دار الأمام بالمحمدية، تخت شعار“قافلة الأخوة والتواصل"، المكونة من 10 شاحنات محملة بمواد غذائية ومواد تعقيم ووقاية من انتشار فيروس كورونا، عربون محبة وتواصل بين مساجد الجزائر العاصمة ومساجد وزوايا ولاية تيزي وزو

وستحط القافلة رحالها بـ15 قرية من قرى الولاية المستضيفة، وتدخل ضمن الحملة الوطنية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.