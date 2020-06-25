وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس مرسوما رئاسيا يتضمن إعفاء من أداء التزامات الخدمة الوطنية للمواطنين الذين بلغوا سن الثلاثين فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر 2020، و لم يتم تجنيدهم بعد، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان: "وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صباح اليوم مرسوما رئاسيا يتضمن إعفاء من أداء التزامات الخدمة الوطنية للمواطنين الذين بلغوا سن الثلاثين فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر 2020، و لم يتم تجنيدهم بعد".

"كما يعفى من هذه الالتزامات المواطنون الذين بلغوا سن الثلاثين سنة فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر 2020، و لم يسووا وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية"، يضيف البيان.