انطلقت، اليوم الخميس، بمحكمة البليدة جلسة محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل والرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر العاصمة، نور الدين براشدي، بعد تأجيلها لخمس مرات متتالية بسبب جائحة كورونا.

و يتابع المتهمان هامل وبراشدي اللذان يحضران جلسة المحاكمة، وفق المعايير المعمول بها لمكافحة فيروس كوفيد 19، سيما منها ما تعلق بالتباعد الجسماني، بجنحة سوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصب مدير العام للأمن الوطني أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحتها.