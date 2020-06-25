غرق اليوم طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات في بركة متعفنة للمياه المتصاعدة بحي البناء الذاتية ببلدية الوادي.

وقد تدخلت فرقة الغطاسين التابعة لمصالح الحماية المدنية بعد تلقيها بلاغا من مواطن عن حادث غرق طفل في بركة مائية متشكلة في غوط نخيل قديم تحول إلى بركة متعفنة بفعل صعود المياه التي عادت بقوة للظهور في بعض نواحي مدينة الوادي رغم انجاز شبكة تطهير ورفع المياه الزائدة منذ سنوات.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإنه بعد عملية البحث الواسعة في عمق البحيرة تم العثور على الطفل جثة هامدة حيث تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستسفى المركزي.

وحسب مصادر محلية، فإن موجة الحرارة المرتفعة تكون وراء لجوء الطفل إلى السباحة في البحيرة على غرار ما يفعله في هذه الأيام العديد من الأطفال والمراهقين في بحيرات متعفنة مماثلة تُجهل أعماقها وتتواجد في ضواحي عدة أحياء بعاصمة الولاية وأودت بحياة ضحايا غرقا، كما ظلت مصدر خطر دائم لتكاثر الأعشاب الضارة، وأوكارا دائمة للخنازير البرية، وانتشار البعوض والروائح الكريهة.