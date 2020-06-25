أقدم اليوم العشرات من أعوان شبه الطبي بمستشفى أحميدة بن عجيلة بالأغواط، على تنظيم وقفة احتجاجية بمدخل المؤسسة الاستشفائية استجابة لبيان نقابة سناباب للمطالبة بتمكينهم من منحتي المناوبة وكوفيد 19 وحمايتهم من الاعتداءات المتكررة في قسم الاستعجالات لاسيما من قبل مرافقي المرضى.

وأكد المشتكون في تصريح لـ " الخبر" من الأطباء والممرضين أن إقدامهم على هذه الوقفة يعود إلى التماطل الحاصل من قبل الإدارة في صرف منحهم المتأخرة مقارنة بولايات أخرى، مطالبين بتسريع هذه العملية لما يبذلونه من جهود متواصلة في مواجهة مختلف الأمراض والأوبئة لاسيما وباء فيروس كورونا، مضيفين أنه وفي ظل تزايد عدد الحالات المصابة بالوباء حتى في أوساط زملاءهم من عمال الصحة والتي قاربت ثلاثين حالة بين حالة مشابه فيها آو مؤكدة ، ليجدوا أنفسهم يعيشون وسط حالة من الضغط النفسي الشديد، أصبح من الضروري حسبهم فتح المستشفى الجامعي الجديد 240 سرير من أجل تخفيف الضغط الحاصل على المستشفى، كما نددوا بتزايد حدة الاعتداءات على الطاقم الطبي وشبه الطبي، آملين أن تكون فيه إعادة نظر بالنسبة لتوفير عناصر الأمن العمومي خاصة خلال الفترة المسائية.

وقد أكد جقيدل بوعبد الله مدير الصحة بالنيابة، أن منح المحتجين ستصب قريبا في حساباتهم البريدية، مبديا أسفه على ظاهرة الاعتداءات المتكررة، مطالبا بتوفير الأمن لحماية الأسلاك العاملة .أما بالنسبة لفتح المستشفى الجامعي 240 سرير فهناك حسب المتحدث عدة مراسلات وجهت إلى الوزارة الوصية في انتظار الرد لدخول هذه المؤسسة الجديدة الاستغلال.