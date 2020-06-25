توفي في حدود العاشرة من صباح اليوم موظف بمستشفى محمد بوضياف بعاصمة ولاية المدية، متأثرا بإصابته بكوفيد 19 الضحية "و.ب" البالغ من العمر 39 سنة أب لطفلين أصغرهما عمره أربعة أشهر، كان قد أحيل على الإستشفاء والعناية الطبية منذ زهاء أسبوع بعد أن تأكد ت إصابته بالداء، وكان قبلها يعاني من مرض الضغط الدموي المزمن و من ارتفاع في الكوليستيرول وإعاقة حركية خفيفة ويعمل موظفا بالمستشفى.

فكانت وفاته اليوم بمثابة صدمة لزملائه من طبيين وشبه طبيية ومستخدمين بالمستشفى. و الضحية واحد من بين زهاء 20 موظفا كانوا قد أصيبوا أو اشتبه في إصابتهم بالمرض منذ ظهوره، وتعافوا بعد خضوعهم للعلاج بذات المستشفى.

يأتي هذا بعد أن تجددت المخاوف من موجة جديدة للجائحة بعدة مناطق من الولاية، وتصاعد التشديد الرسمي والجمعوي على الامتثال الإجباري لتدابير الوقاية ومنها استعمال الكمامات والحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية خاصة مع العودة الجزئية لخدمات النقل الجماعي الحضري وبواسطة سيارات الأجرة، ورفع الحظر عن بعض الأنشطة التجارية ذات الوقع الجماهيري،مع تكثيف في العمليات التحسيسية من قبل مختلف المصالح العمومية في الأوساط الحضرية من شرطة وحماية مدنية وأعوان مديرية التجارة.