تفكيك عصابة استولت على 32 مليار بمصنع للقهوة
نشط وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك ندوة صحفية، اليوم، استعرض فيها، فصول عملية القبض على عصابة سطت على مصنع انتاج قهوة للعلامة 1001 ببئر توتة بالعاصمة.
وكيل الجمهورية ، كشف في التفاصيل أن العصابة المنظمة نفذت عملية السرقة في 2 ماي المنصرم ، من خلال التسلل إلى مصنع القهوة، تمكن وقتها 5 أفراد كانوا ملثمين و مسلحين من تكبيل شخصين بالمصنع، مع تهديدهما في حال حاولا المقاومة، و الاستحواذ على ما نحو 32 مليار سنتيم، و عملة صعبة باليورو و الدولار، و نقلوا كل تلك المسروقات على متن سيارة تابعة للمصنع ، و اختفوا دون أثر ، لاستعمالهم شريطا لاصقا ، أخفى كل البصمات.
لكن المحققين من عناصر الدرك و بالاستعانة بالمعهد الجنائي ببوشاوي ، تبعا للتبليغ عن عملية السطو ، استطاعوا الوصول إلى بعض من عناصر العصابة بولاية البويرة، عن طريق تقنية " الجي بي اس " ، أين تمكنوا من استرجاع مسروقات و مبلغ مالي هام، ليتوسع التحقيق إلى ولاية المدية، أين تم ضبط مبلغ مالي و القبض على عنصرين آخرين، و كان الحال أيضا بولايتي البليدة وبرج بوعريج، أين تمكن المحققون من استرجاع المسروقات، و 10 مركبات و هواتف نقالة و دراجة نارية و أسلحة بيضاء استعملها اللصوص في عملية سطوهم و القبض على 13 شخصا فيما لا يزال شخص آخر في حالة فرار.