نشط وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك ندوة صحفية، اليوم، استعرض فيها، فصول عملية القبض على عصابة سطت على مصنع انتاج قهوة للعلامة 1001 ببئر توتة بالعاصمة.

وكيل الجمهورية ، كشف في التفاصيل أن العصابة المنظمة نفذت عملية السرقة في 2 ماي المنصرم ، من خلال التسلل إلى مصنع القهوة، تمكن وقتها 5 أفراد كانوا ملثمين و مسلحين من تكبيل شخصين بالمصنع، مع تهديدهما في حال حاولا المقاومة، و الاستحواذ على ما نحو 32 مليار سنتيم، و عملة صعبة باليورو و الدولار، و نقلوا كل تلك المسروقات على متن سيارة تابعة للمصنع ، و اختفوا دون أثر ، لاستعمالهم شريطا لاصقا ، أخفى كل البصمات.

لكن المحققين من عناصر الدرك و بالاستعانة بالمعهد الجنائي ببوشاوي ، تبعا للتبليغ عن عملية السطو ، استطاعوا الوصول إلى بعض من عناصر العصابة بولاية البويرة، عن طريق تقنية " الجي بي اس " ، أين تمكنوا من استرجاع مسروقات و مبلغ مالي هام، ليتوسع التحقيق إلى ولاية المدية، أين تم ضبط مبلغ مالي و القبض على عنصرين آخرين، و كان الحال أيضا بولايتي البليدة وبرج بوعريج، أين تمكن المحققون من استرجاع المسروقات، و 10 مركبات و هواتف نقالة و دراجة نارية و أسلحة بيضاء استعملها اللصوص في عملية سطوهم و القبض على 13 شخصا فيما لا يزال شخص آخر في حالة فرار.