أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر، اليوم الخميس، عن استثناء الجزائر من جدول تصنيف الوضعية الوبائية لدول العالم، لإعادة فتح الحدود.

وأوضحت السفارة في بيان لها على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، إنه في إطار الاستعدادات لفتح الحدود التونسية يوم 27 جوان 2020، تعلم سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر أن وزارة الصحة التونسية قد استثنت دول الجوار، من بينها الجزائر، من جدول تصنيف الوضعية الوبائية لدول العالم.

ودعت السفارة، كافة المواطنين التونسيين الموجودين بالتراب الجزائري انتظار الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها بالتشاور بين البلدين، على أن يتم إعلام العموم بهذه الإجراءات.