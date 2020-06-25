سيعقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) اجتماعا هاما جدا يوم الثلاثاء المقبل بواسطة تقنية الفيديو عن بعد، للحديث عن تأثير جائحة كوفيد-19 على الكرة الإفريقية وكذا نقاط أخرى منها الجمعية العامة الانتخابية عام 2021، حسبما أعلنت عنه اليوم الخميس، الهيئة القارية على موقعها الرسمي.

ويعتبر جدول أعمال اجتماع المكتب التنفيذي مكثفا منها إعادة برمجة ما تبقى من منافستي كأس إفريقيا للأندية، وكأس إفريقيا للأمم-2022 للاعبين المحليين واحتمال تأجيل كأس أمم إفريقيا للسيدات.

وسيناقش أعضاء المكتب التنفيذي للكاف برئاسة أحمد أحمد لحصيلة منافسات الكاف المعلقة منذ ثلاثة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19.

كما سيتطرق الأعضاء أيضا لبقية المراحل التأهيلية لكان-2021 بالكاميرون، وطبعة كأس إفريقيا للأمم للاعبين المحليين-2020، منافسات ما بين الأندية 2020 والنسوية 2020، بالإضافة إلى إنشاء منافسة رابطة الأبطال الإفريقية للسيدات.

وسيكون على طاولة الاجتماع مسائل أخرى منها الدورات النهائية لكأس أمم إفريقيا دون 17 عاما المقررة بالمغرب عام 2021، و دورة دون 20 عاما-2021 بموريتانيا وكأس إفريقيا للأمم للكرة الشاطئية والتمثيل الإفريقي في المونديال القادم للكرة الشاطئية.

وتأكيدا لأهمية هذا الاجتماع, سينشط رئيس الكاف الملغاشي أحدد أحمد ندوة صحفية بواسطة الفيديو عن بعد.

من جهة أخرى، ستناقش الهيئة الإفريقية موضوع الجمعية العامة العادية لسنة 2020 والتي أجلت بسبب جائحة كورونا بالإضافة إلى الجمعية الانتخابية لعام 2021.