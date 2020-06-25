أعلن نادي موناكو، مساء أمس الأربعاء، عدم احتفاظه بالدولي الجزائري إسلام سليماني الموسم المقبل.

وكان سليماني قد انتقل إلى النادي الفرنسي الصائفة الماضية قادما من نادي ليستر سيتي على شكل إعارة مع إمكانية الشراء.

وجاء إعلان القرار في بيان لنادي الإمارة على موقعه الالكتروني كشف فيه التخلي عن عدة لاعبين إلى جانب الدولي الجزائري، أبرزهم الفرنسي تيماو بكايوكو المعار من تشلسي والبرتغالي أدريان سيلفا المعار من ليستر سيتي.

وتألق إسلام سليماني بشكل لافت هذا الموسم مع موناكو رغم مشاركته في 19 مقابلة فقط، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، وشكل ثنائيا هجوميا قويا مع الدولي الفرنسي وسام بن يدر.