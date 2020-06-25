سجل عدد إصابات فيروس كورونا في الجزائر قفزة كبيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة مقتربا من حاجز 200 حالة.

وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة الجائحة في الجزائر، الدكتور جمال فورار، اليوم الخميس، عن تسجيل 197 إصابة جديدة.

وكانت الجزائر سجلت 171 حالة أمس الأربعاء، 157 حالة أول أمس الثلاثاء، و149 حالة يوم الإثنين الفارط، ليصل العدد الإجمالي إلى 12445 حالة.

كما أعلن نفس المتحدث عن تسجيل 9 وفيات جديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 878 وفاة منذ بداية انتشار الفيروس في الجزائر أواخر شهر فيفري الماضي.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغت 8920 بعد تسجيل 128 حالة تعافي جديدة، كما يتواجد 45 مريضا في العناية المركزة.

فيما يتعلق بالحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 27330 حالة.