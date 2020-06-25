بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 12445 حالة، منها 197 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الخميس.

وسجلت سطيف رقما قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بـ55 حالة، حيث أصبحت الولاية بؤرة للفيروس في الجزائر خلال الفترة الأخيرة، ما جعلها ثالث ولاية تتجاوز حاجز الألف إصابة.

إجماليا، تبقى البليدة (1527) في صدارة عدد الحالات متبوعة بالجزائر العاصمة (1365) ثم سطيف (1013).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 1527 (+15)

الجزائر: 1365 (+22)

سطيف: 1013 (+55)

وهران: 751 (+8)

قسنطينة 543 (+2)

عين الدفلى: 420 (+0)

تيبازة: 389 (+4)

ورقلة: 373 (+6)

بجاية: 341 (+1)

تلمسان: 319 (+1)

المدية: 275 (+10)

برج بوعريريج: 243 (+1)

أم البواقي: 233 (+5)

المسيلة: 233 (+2)

تيارت: 231 (+2)

باتنة: 230 (+3)

عنابة: 227 (+0)

الجلفة: 222 (+2)

تيزي وزو: 207 (+4)

بسكرة: 194 (+3)

معـسكر: 187 (+5)

خنشلة: 186 (+4)

بشار: 176 (+0)

الأغواط: 171 (+2)

سكيكدة: 169 (+1)

أدرار: 161 (+2)

الوادي: 158 (+2)

بومرداس: 154 (+0)

البويرة: 149 (+3)

تبسة: 143 (+7)

عين تموشنت: 131 (+1)

غرداية: 128 (+2)

مستغانم: 124 (+1)

سيدي بلعباس: 115 (+0)

سوق أهراس: 113 (+2)

ميلة: 112 (+3)

تيسمسيلت: 97 (+1)

جيجل: 96 (+2)

الشلف: 92 (+4)

قالمة: 87 (+3)

نعامة: 77 (+1)

غليزان: 69 (+1)

البيض: 68 (+1)

الطارف: 54 (+1)

تمنراست: 37 (+1)

سعيدة: 28 (+1)

تندوف: 16 (+0)

إليزي: 11 (+0)