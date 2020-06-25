وقع المدرب عبد القادر عمراني على عقد مدته موسمين مع فريق شباب قسنطينة، اليوم الخميس، حسبما أعلنه النادي المنتمي إلى الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم.

وتم تقديم المدرب عمراني، الذي وقع العقد مع شركة الآبار، لوسائل الإعلام خلال ندوة صحفية نشطها رفقة المدير العام لـ"السياسي" رشيد رجراج والمدير الرياضي نصر الدين مجوج.

وسبق لعمراني (64 سنة) تدريب شباب قسنطينة حيث توج معه بلقب البطولة لموسم 2017-2018.

لينتقل بعدها في نهاية 2018 إلى العاصمة للإشراف على العارضة الفنية لفريق شباب بلوزداد الذي قضى معه سنة كاملة توج معه بكأس الجزائر.

وشد الرحال في ديسمبر 2019 إلى المغرب لتدريب الدفاع الحسني الجديدي، إلا أن إدارة النادي قررت فسخ عقده بالتراضي في ماي الماضي، "بسبب الآثار الناجمة عن جائحة كورونا".

ويحتل فريق شباب قسنطينة المرتبة الخامسة برصيد 34 نقطة قبل توقف بطولة الرابطة الأولى في مارس الماضي بسبب وباء كورونا.