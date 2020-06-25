أقدم العشرات من مواطني بلدية سيدي عبد العزيز 30 كم شرق ولاية جيجل على غلق الطريق الوطني رقم 27 الذي يربط جيجل بالولايات الشرقية والطريق السيار، وذلك بمدخل مدينة سيدي عبد العزيز، احتجاجا على توزيع حصة سكنية.

المحتجون اتهموا لجنة توزيع السكن بالدائرة بالتلاعب بقائمة المستفيدين، ومنح استفادات اعتمادا على المحاباة والقرابة والنفوذ، وهو ما تؤكده بعض الأسماء التي ظهرت في القائمة.

ورفض المحتجون الذين شلوا حركة المرور كلية، أي حوار مع السلطات المحلية، وطالبوا والي جيجل التدخل لفتح تحقيق في طريقة إعداد القائمة من جهة، مع إلغائها أو تجميدها، وتطهيرها من المندسين الذين لا تحق لهم الاستفادة.