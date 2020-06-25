لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حادث اصطدام بين مركبة سياحية وشاحنة ذات مقطورة وقع اليوم الخميس بالطريق الوطني رقم 45 في شطره الرابط بين ولايتي برج بوعريريج والمسيلة، حسب ما علم من خلية الإعلام و الاتصال بالمديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأن هذا الحادث الذي وقع تحديدا بالمكان المسمى "قرية المجاز" التابع لبلدية العش (جنوب برج بوعريريج) تسبب في هلاك بعين المكان ثلاثة أشخاص (اثنين من جنس ذكر وامرأة) جميعهم من ركاب المركبة السياحية.

وقد تم تحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة متعددة الخدمات لبلدية العش، فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.