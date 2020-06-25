تتجه إدارة نادي الرائد الناشط في بطولة القسم الممتاز السعودي لكرة القدم إلى تمديد عقد الحارس الدولي الجزائري عز الدين دوخة إلى نهاية الموسم الجاري حسبما أوردته اليومية "الرياضية".

وأضاف نفس المصدر أن عقد دوخة ينتهي في نهاية جوان الجاري، الذي يسمح له بالتوقيع إلى أي نادٍ دون موافقة ناديه الأصلي، لكن إدارة النادي لديها شبه اتفاق مع الجزائري على التمديد.

يذكر أن الحارس دوخة (33 سنة) قد انضم إلى صفوف فريق الرائد السعودي في 2018 قادما من نادي أحد بعقد لمدة سنتين. ويعتبر من بين أحسن حراس هذا الموسم في البطولة السعودية التي ستستأنف نشاطها في أوت المقبل بعد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب وباء كورونا.