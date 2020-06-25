أعلنت شركة غوغل أنها بصدد استحداث برنامج خاص ستدفع فيه الأموال لبعض وسائل الإعلام وصناع المحتوى مقابل ما سمته بـ "الأخبار ذات الجودة العالية".



وقالت غوغل في بيان حول الموضوع "نعلن اليوم أن برنامج ترخيص المحتوى الذي ستدفع ضمنه الأموال لعدد من صانعي المحتوى ووسائل الإعلام مقابل المحتوى عالي الجودة سينطلق العام الجاري".



وأضاف البيان "سنبدأ العمل ضمن هذا البرنامج مع الناشرين من عدة دول حول العالم، وفي المستقبل سنعمل مع عدد أكبر من الناشرين".



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن أولى الاتفاقيات التي وقعتها غوغل ضمن الخطة المذكورة كانت مع عدد من الناشرين ووسائل الإعلام من ألمانيا وأستراليا والبرازيل، ومنهم Spiegel، وSolstice Media، وDiarios Associados.



وبالإضافة إلى ما ذكر سابقا أشارت غوغل إلى أنها قد تدفع الأموال إن أمكن لمساعدة بعض المستخدمين في الوصول مجانا إلى ما يسمى بـ "المقالات المدفوعة"، لتوسيع قاعدة جمهور الناشرين.