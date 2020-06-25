أكدت النيابة العامة اليوم الخميس أن الاستدعاءات الموجهة إلى محسن بلعباس عن طريق مصالح الدرك الوطني كانت ضمن تحقيقات لقضية تدخل في اطار القانون العام.



ذكرت النيابة العامة في بيان لها أنه: "على ضوء المعلومات المغلوطة التي تم تداولها بخصوص الاستدعاءات الموجهة للسيد محسن بلعباس فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بغية تنوير الرأي العام, توضح ما يلي: أن الاستدعاءات الموجهة للمدعو محسن بلعباس عن طريق مصالح الدرك الوطني كانت في اطار تحقيقات لقضية تدخل في اطار القانون العام وتتمثل في واقعة وفاة شخص اجنبي كان يعمل بورشة بناء لمسكن خاص تابع لسالف ذكره (محسن بلعباس) التي لم يبلغ عنها المعني أين اسفرت التحريات أن العامل المتوفي لم تكن لديه الرخصة القانونية للعمل بالجزائر.

كما اوضحت التحريات بأن البناية في حد ذاتها شيدت دون احترام القوانين العمرانية. ولا زالت التحقيقات الأولى متواصلة في القضية".