توج نادي ليفربول رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019- 2020، بعد هزيمة مانشستر سيتي أمام تشيلسي، اليوم الخميس.

وجاء فوز تشيلسي على مانشستر سيتي بهدفين لهدف، في الجولة 31، ليعجل بتتويج ليفربول باللقب اليوم.

وجاء التتويج قبل 7 جولات من نهاية المسابقة هذا الموسم، متصدرًا الترتيب برصيد 86 نقطة.

ويعد هذا اللقب هو رقم 19 لليفربول في تاريخه في الدوري الإنجليزي.

ويتوج الريدز بعد ثلاثة عقود، حيث فشل ليفربول في حسم لقب البريميرليج على مدار الثلاثين عامًا الماضية.

وكانت آخر مرة توج فيها ليفربول بالدوري الإنجليزي في عام 1990.

ويظل مانشستر يونايتد هو أكثر الأندية الإنجليزية تتويجًا بلقب البريميرليج برصيد 20 لقبًا.