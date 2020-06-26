أفادت خلية الاتصال للحماية المدنية بڨالمة ، الليلة، أنّ مصالحها للمركز المتقدم تدخلت في وقت متأخر من المساء ، بحي 40 مسكن بمحاذاة المقبرة المسيحية بمدينة قالمة ، لإنقاذ شاب في الـ23 من العمر ، بعدما تفطن له أحد أفراد عائلته وهومعلق بحبل ، ليسارعوا إلى قطع الحبل وتخليصه من عملية الشنق ،حسب المصدر نفسه.

الضحية قُدّمت له الإسعافات الأولية من طرف أعوان الحماية المدنية ، ثمّ نُقل على جناح السرعة إلى مستشفى الحكيم عقبي وهو في حالة حرجة ، حسبما علمناه من الحماية المدنية.