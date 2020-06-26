أدانت صبيحة اليوم محكمة البليدة الابتدائية، المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، و الرئيس السابق لأمن الجزائر العاصمة براشدي نورالدين ، بـ 4 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، و تسليط عليهما غرامة بـ 200 ألف دينار جزائري، و إلزامهم بدفع 100 ألف دينار تعويضا، كضرر للوكيل القضائي.

وكانت النيابة التمست أمس 12 سنة ضد المدير السابق للأمن الوطني و 10 سنوات ضد رئيس أمن العاصمة، في محاكمة انطلقت أمس بعد 5 تأجيلات، و استمرت الى مساء أمس ، تم متابعة المتهمين بتهمة اساءة استغلال الوظيفة، المنصوص عليها في المادة 33 من قانون محاربة الفساد.