كشف بلعيد سعيد مدير الصحة والسكان لولاية تبسة لـ "الخبر" عن مواصلة عمليات التحسيس والتوعية وسط السكان وإطلاق مبادرة جديدة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني لتطبيق الحجر الطوعي في الأحياء بالتنسيق مع البلديات .

في غضون ذلك كان والي الولاية مولاتي عطا الله أطلق صفارة الإنذار بدخول الولاية في مرحلة حساسة وخطيرة من حيث عدد الوفيات بسبب فيروس كرونا مؤكدا في ندوة صحفية عشية الخميس الفارط أن الولاية ستطبق كل ما تصدره السلطات العمومية من قرارات في الغلق أو توقيف النشاطات في حال خرق شروط ممارسة النشاطات التي رفع عنها الحجر وأن السلطات المحلية والمركزية تواجه تحدي طلبات السكان والعمال والحرفيين والتجار لضرورة التنقل والخروج للاسترزاق، في مقابل تقديم الأولوية للصحة العمومية التي يجب أن تكون في مقدمة الاولويات.

وفي ذات السياق قال مدير الصحة والسكان بتبسة أن عدد الوفيات في ثلاثة أيام ارتفع إلى 10 حالات موضحا أنه في ظل التهور في الادارات والمتاجر والفضاءات العمومية وعدم تطبيق شروط الوقاية ستتعقد الأمور . وبالنظر "إلى أنه لا يمكن أن نستمر في الحجر لأشهر أخرى لأسباب اقتصادية واجتماعية اقترحنا اطلاق مبادرة الحجر الصحي الطوعي لأول مرة على المستوى الوطني بالتنسيق مع البلديات سيما في الأحياء التي ظهرت فيها حالات اشتباه وإصابات لتكريس الحجر عن اقتناع شخصي وسلوك حضاري ينم عن الوعي بخطورة الوضعية وفتك الفيروس، لان الامر يتعلق بالاقتناع والسلوك الفردي أولا".

من جهته قال رئيس بلدية تبسة توفيق عبادة أن مقترح مديرية الصحة والسكان في فكرة نشر الوعي وإطلاق مبادرة الحجر الطوعي ستكون محل اجتماع تنسيقي في عاصمة الولاية بمشاركة المديرية والمجتمع المدني وكل الفعاليات النشطة في الأحياء لوضع بطاقة تقنية أولية لشروط الحجر الطوعي الذي سيطبق لأول مرة في الجزائر ومن ولاية تبسة وهو يحتاج إلى تفهم من كل الأطراف سيما السكان في الأحياء التي سجلت اصابات والتي يمكن أن يكون السكان فيها نقطة تحول في الإقتناع بشروط الوقاية والحجر الصحي الطوعي و ارتداء الكمامات والتباعد والتعقيم والإنخراط في تنظيف الأحياء.