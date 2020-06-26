كشف مصدر إماراتي، مساء الخميس، أن شركتين من القطاع الخاص أطلقتا بالتعاون مع شركة من الكيان الصهيوني، مشاريع مشتركة في المجال الطبي من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح أن هذه الشراكة فرضتها ظروف أزمة الوباء الذي يجتاح العالم.

كما أكد "هذه الشراكة العلمية والطبية تتجاوز التحديات السياسية التاريخية في المنطقة ضمن أولوية إنسانية، وتضع مصلحة الإنسان والبشرية وحمايتها في مقدمة الأولويات، وذلك للعمل معا من أجل التخلص من جائحة لم يشهد العالم مثيلاً لها" بحسب قول المصدر.