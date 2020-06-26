سجلت الجزائر، اليوم الجمعة، أكبر عدد من إصابات فيروس كوفيد-19 خلال 24 ساعة، منذ بداية انتشار الجائحة في البلاد أواخر شهر فيفري الماضي.

وتجاوز عدد الإصابات اليومية حاجز الـ200 حالة لأول مرة، وبلغ 240 إصابة جديدة حسب ما كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة الجائحة الدكتور جمال فورار، وهو ما يعتبر رقما قياسا جديدا.

وعرفت عدد الحلات منحى تصاعديا في الفترة الأخيرة، حيث سجلت 197 حالة في اليوم السابق، 171 حالة أول أمس، 157 حالة الثلاثاء الفارط و149 الإثنين الفارط، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 12685.

كما أعلن نفس المتحدث عن تسجيل 7 وفيات جديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 885 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغت 9066 بعد تسجيل 146 حالة تعافي خلال آخر 24 ساعة، كما يتوجد 48 مريضا في العناية المركزة.