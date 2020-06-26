بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 12685 حالة، منها 240 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة.

وسجلت سطيف رقما قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بـ59 حالة، وهو أكبر عدد يومي من الإصابات تسجله ولاية منذ بداية انتشار الجائحة.

كما عرفت ولاية بومرداس تصاعدا لافتا في عدد الإصابات بـ17 حالة جديدة، وهو نفس الأمر بالنسبة لباتنة (13 حالة) وورقلة ( 12 حالة).

إجماليا، تبقى البليدة (1541) في صدارة عدد الحالات متبوعة بالجزائر العاصمة (1380) ثم سطيف (1072).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 1541 (+14)

الجزائر: 1380 (+15)

سطيف: 1072 (+59)

وهران: 760 (+9)

قسنطينة 544 (+1)

عين الدفلى: 422 (+2)

تيبازة: 394 (+5)

ورقلة: 385 (+12)

بجاية: 342 (+1)

تلمسان: 321 (+2)

المدية: 281 (+6)

برج بوعريريج: 244 (+1)

باتنة: 243 (+13)

تيارت: 237 (+6)

أم البواقي: 236 (+3)

عنابة: 234 (+7)

المسيلة: 233 (+0)

الجلفة: 228 (+6)

تيزي وزو: 212 (+5)

بسكرة: 196 (+2)

معـسكر: 193 (+6)

خنشلة: 187 (+1)

بشار: 179 (+3)

الأغواط: 174 (+3)

بومرداس: 171 (+17)

سكيكدة: 169 (+0)

أدرار: 161 (+0)

الوادي: 158 (+0)

البويرة: 151 (+2)

تبسة: 144 (+1)

عين تموشنت: 135 (+4)

غرداية: 130 (+2)

مستغانم: 128 (+4)

سوق أهراس: 118 (+5)

سيدي بلعباس: 116 (+1)

ميلة: 115 (+3)

تيسمسيلت: 97 (+0)

جيجل: 96 (+0)

الشلف: 92 (+0)

قالمة: 92 (+5)

نعامة: 77 (+0)

البيض: 74 (+6)

غليزان: 70 (+1)

الطارف: 55 (+1)

تمنراست: 39 (+2)

سعيدة: 32 (+4)

تندوف: 16 (+0)

إليزي: 11 (+0)