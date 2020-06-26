تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية تيسمسيلت من العثور بعد ظهر اليوم الجمعة على الطفل "س.وحيد"(11 سنة) الذي كان محل بلاغ اختفاء أمس الخميس، بالقرب من منطقة "طريق مويلحة" القريبة من غابة "عمرونة" ببلدية ثنية الحد، حسبما علم لدى ذات المجموعة.

وأوضح ذات المصدر بأن المجموعة الإقليمية المذكورة فور تلقيها بلاغا عبر الرقم الأخضر للدرك الوطني (10.55) في حدود الساعة التاسعة و40 دقيقة من ليلة أمس الخميس عن اختفاء الطفل (س.وحيد) البالغ من العمر 11 سنة بمنطقة "طريق مويلحة" ببلدية ثنية الحد جندت أفرادها للبحث عنه مدعومين بعناصر من الحماية المدنية ومواطنين.

وكللت عملية البحث بالنجاح في حدود الساعة الواحدة و55 دقيقة زوالا بالعثور على الطفل المختفي و هو يبدو في صحة جيدة داخل مستودع قريب من التجمع الريفي الذي يقطن به والذي يبعد عن مدينة ثنية الحد بحوالي 3 كلم، استنادا إلى نفس المصدر.

ونُقل الطفل إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية لثنية الحد بهدف إخضاعه للفحوصات الطبية للتأكد من حالته الصحية.