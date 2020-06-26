سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية عين تموشنت اليوم الجمعة وفاة غريق يبلغ من العمر 14 سنة في حين تمكنت من إنقاذ 3 آخرين تم انتشالهم بعرض البحر غير بعيد عن المنطقة الصخرية لحافر الجمل الممنوعة عن السباحة ببني صاف، حسبما علم لدى مسؤولي ذات السلك.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على جناح السرعة فور تسجيل حالة فقدان لأربعة شباب منحدرين من ولايتي سيدي بلعباس وتلمسان بعرض البحر بالمنطقة الصخرية حافر الجمل الممنوعة عن السباحة ببلدية بني صاف حيث تم إنقاذ 3 منهم فيما لفظ الغريق الرابع أنفاسه الأخيرة بالمؤسسة الإستشفائية لمدينة بني صاف التي تم إجلاؤهم إليها لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، مثلما أبرزه المدير الولائي للحماية المدنية بعين تموشنت الرائد مراد بن سالم.

وقد سُخرت لعملية البحث والإنقاذ، فرقة مشكلة من 6 غطاسين وزورقين نصف مطاطين تابعين لمصالح الحماية المدنية، مثلما ذكره نفس المسؤول.

وتعد حالة الوفاة هذه الثانية من نوعها المسجلة على مستوى سواحل ولاية عين تموشنت خلال شهر يونيو الجاري بعد تسجيل حالة غرق شاب بشاطئ الهلال (سيدي بن عدة).

وقد تم تسجيل هذه الحوادث رغم القرار الولائي الساري المفعول منذ شهر ماي المنصرم الذي يمنع ارتياد الشواطئ عبر الشريط الساحلي بولاية عين تموشنت والذي تم إصداره ضمن الإجراءات الوقائية المتخذة للتصدي لانتشار جائحة كوفيد-19، مثلما أشير إليه.