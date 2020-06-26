قال الكرملين في بيان عقب اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون إن الزعيمين دعيا يوم الجمعة لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى مائدة الحوار.

وأضاف الكرملين أن الجانبين "أكدا دعمهما للدعوة إلى وقف عاجل لإطلاق النار واستئناف الحوار بين الأطراف الليبية بالتوافق مع قرارات مؤتمر برلين المنعقد يوم 19 جانفي 2020 والقرار رقم 2510 الذي أكدها وصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

كما دعا الرئيسان الروسي والفرنسي إلى "توحيد الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة عبر الطرق السياسية الدبلوماسية".

وكانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا قد دعت يوم أمس الخميس القوات الموجودة في ليبيا لوقف القتال كما دعت الأطراف الخارجية للكف عن أي تدخل في محاولة لإعادة المحادثات السياسية إلى مسارها.