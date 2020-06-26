ندد عدد من الشخصيات الجزائرية بقانون "قيصر" الذي يفرض عقوبات على سوريا وعلى البلدان التي تقدم لها مساعدات صناعية أو عسكرية.

وأفادت وكالة "سانا" للأنباء: "تعبيراً عن رفضهم لقانون قيصر، يعتزم عدد من الشخصيات الجزائرية تتقدمها المناضلة جميلة بوحيرد والمجاهد الرائد الأخضر بورقعة، تشكيل لجنة عربية-إفريقية لكسر الحصار الاقتصادي الأمريكي الغربي على سوريا وإرسال قوافل غذائية وطبية برية وبحرية وجوية إلى دمشق".

وأضافت "هذه الشخصيات وفي بيان لها تحت عنوان (لا لتجويع الشعب السوري) دعت أحرار العالم إلى التحرك لرفض القانون والوقوف بوجه التبجح الأمريكي".

ودخل "قانون قيصر" الأمريكي حيز التنفيذ في 17 جوان الحالي، إذ أعلنت الولايات المتحدة عن أول حزمة من العقوبات الاقتصادية ضد النظام السوري وحلفائه والشركات والأفراد المرتبطين به، فيما ستتبعها على مراحل إجراءات عقابية أخرى يتضمّنها القانون.

تفعيل هذا القانون يُتوقع أن يؤدي إلى شلّ مفاصل الاقتصاد السوري باستهدافه البنية المالية له (مصرف سوريا المركزي) والشبكات المرتبطة به في بادئ الأمر، بالإضافة إلى وضع قيود على حركة التبادل الاقتصادي بين النظام وحلفائه لجهة إمداده بالمواد والأموال.