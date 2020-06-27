أكد المركز الإفريقي للمراقبة والوقاية من الأمراض أمس الجمعة عقب تخفيف إجراءات الحجر الصحي أن إفريقيا عليها أن تكون حذرة وتستعد لارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقد أطلق هذا النداء العاجل مدير المركز الإفريقي للمراقبة والوقاية من الأمراض، جون نكنغاسونغ، الذي لاحظ أن "ظهور جائحة كوفيد -19 تأخر في إفريقيا لكن عدد الإصابات والوفيات يرتفعان بسرعة كل يوم".

وقال نكنغاسونغ حسب بيان للمركز نشر أمس الجمعة "على إفريقيا أن تتوخى الحذر وتستعد لارتفاع في عدد حالات الإصابة مثلما لوحظ في أمريكا اللاتينية بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي".

كما ذكر نفس المتحدث أن توفر لقاح هو" الحل الوحيد الذي يسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بالعودة إلى الأداء الاقتصادي بشكل تام".

كما تطرق نكنغاسونغ إلى استراتيجيتين للتنمية والاستفادة من اللقاح واللتان حسبه تتمثلان في ضمان تموين كاف باللقاحات وإلغاء العراقيل التي تحول دون وصول اللقاحات.