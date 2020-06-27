غيّب الموت صبيحة اليوم العقيد جلول عبد الرحمن المدير الولائي للحماية المدنية لولاية بشار، بعد مضاعفات صحية ألمت به، أدخل على إثرها مستشفى الشهيد ترابي بوجمعة قبل أن يفارق الحياة، على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبية.

السيد جلول الذي دخل عامه الخامس كمدير ولائي للحماية المدنية ببشار قادما إليها بنفس الصفة من ولاية البليدة، عرف بطيبته وحسن معاملته للجميع، فضلا عن سمت حسن وهدوء نال به احترام الكثير من الجهات التي تتعامل بشكل يومي مع مديرية الحماية المدنية.

واستطاعت مديرية الحماية المدنية لولاية بشار الحضور بقوة في تسيير جائحة كورونا " كوفيد 19"، سواء على صعيد الإعلامي والتوعوي الذي تميزت به بقوة، أو على صعيد تدخلات عناصرها في مختلف بلديات الولاية لتحويل وإجلاء المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.