ندد وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، بما وصفه " الفعل الشنيع واللامسؤول" الذي تسبب في تخريب ملعب جواري بمدينة مسعد في ولاية الجلفة.

وكتب الوزير على صفحته الرسمية في الفايسبوك "يندى الجبين لهذه الصورة المؤسفة لعمل تخريبي ضد ملعب الشوشة بمدينة مسعد جنوب ولاية الجلفة بعد أيام فقط من تدشينه".

وأضاف خالدي "ندين بشدة هذا الفعل الشنيع واللامسؤول ضد أملاك الشعب ومرافق الشباب والرياضيين والذي لا يجب أن يفلت مرتكبيه من المحاسبة".

وأسدى الوزير تعليمات لإعادة ترميم المساحة المتضررة من العشب الاصطناعي.