تخريب ملعب جواري بمسعد .. الوزير خالدي يستنكر
رياضة
27 يونيو 2020 () - إسلام.ب
ندد وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، بما وصفه " الفعل الشنيع واللامسؤول" الذي تسبب في تخريب ملعب جواري بمدينة مسعد في ولاية الجلفة.
وكتب الوزير على صفحته الرسمية في الفايسبوك "يندى الجبين لهذه الصورة المؤسفة لعمل تخريبي ضد ملعب الشوشة بمدينة مسعد جنوب ولاية الجلفة بعد أيام فقط من تدشينه".
وأضاف خالدي "ندين بشدة هذا الفعل الشنيع واللامسؤول ضد أملاك الشعب ومرافق الشباب والرياضيين والذي لا يجب أن يفلت مرتكبيه من المحاسبة".
وأسدى الوزير تعليمات لإعادة ترميم المساحة المتضررة من العشب الاصطناعي.