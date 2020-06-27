هنأت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر العالم الجزائري بلقاسم حبة بعد بلوغه رقم 1500 براءة اختراع.

وكتبت السفارة على صفحتها في الفايسبوك "مبروك لابن ولاية الوادي المخترع الشهير بلقاسم حبة على تسجيل براءة اختراع رقم 1500، من بينها 500 في الولايات المتحدة!".

وأضافت السفارة "من بين الجوائز العديدة التي نالها الدكتور بلقاسم أنه مصنّف ضمن قائمة 100 أكثر مخترع إنتاجاً على المستوى العالمي حسب مجلة أر أند دي في عام 2012. تفتخر كل من الجزائر والولايات المتحدة بالدكتور بلقاسم!".