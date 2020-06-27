توفي اليوم السبت بالمستشفى العسكري الجهوي بوهران الأمين الولائي لمنظمة المجاهدين لمعسكر المجاهد منصوري محمد، عن عمر ناهز 82 عاما، حسبما علم لدى مديرية المجاهدين بالولاية.

وحسب نفس المصدر، فقد توفي المجاهد منصوري محمد المدعو "الحاج منصور" في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت بالمستشفى العسكري الجهوي بوهران حيث كان يخضع للعلاج من مرض أصابه منذ أشهر.

الفقيد من مواليد سنة 1938 بمدينة سيق حيث إلتحق بصفوف ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة بناحية سيق التابعة للولاية الخامسة التاريخية سنة 1957 بعد تنفيذه عملية فدائية بوسط مدينة سيق وشارك في عدة معارك في صفوف جيش التحرير الوطني إلى غاية الاستقلال.

و كان المرحوم عضوا في الأمانة الولائية لمنظمة المجاهدين منذ بداية التسعينات وتقلد منصب الأمين الولائي لمعسكر منذ سنة 2007.

وكانت الأسرة الثورية لولاية معسكر قد فقدت شخصية ثورية أخرى أمس الجمعة حيث يتعلق بالمجاهد الراحل عزايز أحمد والذي كان أيضا على رأس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لكبار معطوبي حرب التحرير الوطني.