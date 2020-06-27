أفادت مصادر مطلعة بتيزي وزو أن عناصر المجموعة التي حاولت السطو على المبلغ المالي الذي كان بداخل مركبة تموين البنوك بالسيولة المالية، زوال يوم الأربعاء المنصرم، مجرم خطير مطالب من قبل الأنتربول.

وتم توقيف أربعة أشخاص واسترجاع أسلحة نارية كانت بحوزة الموقوفين، حيث كانت مساهمة المواطنين في إلقاء القبض على المشتبه فيهمفعالة، وينتظر تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة يوم الإثنين 29 جوان.

وأحد الأربعة أشخاص الموقوفين من قبل أعوان أمن دائرة عزازقة ينحدر من الجزائر العاصمة مطلوب من قبل الانتربول لكونه متابع في قضايا إجرامية عديدة.