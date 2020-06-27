أثنى مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، اليوم السبت، على الدولي الجزائري رياض محرز، حسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال زيدان عن محرز خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة النادي الملكي ضد نادي اسبانيول في "الليغا" غدا "إنه جيد جدا، هو لاعب مختلف، ينظر دائما إلى المرمى وسريع بالكرة. لكنه ليس لاعبًا في فريقي حاليا، لهذا فبغض النظر عن جودته فهو لاعب في فريق آخر".

وحول مستقبله، قال زيدان: "أنا لن أستمر في عالم التدريب لمدة 20 سنة، وقد أعتزل قريبًا.. أي شيء يمكن أن يحدث .. كنت لاعبًا أفضل من كوني مدربًا، ويوجد مدربون أفضل، رغم أنني سعيد بما حققته.. لن أستمر 20 عامًا، لا أعرف كم سأبقى، فأنا لا أخطط لأي شيء".