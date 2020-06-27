أطاحت مصالح أمن دائرة حمام بوحجر (عين تموشنت) بشبكة تحترف الاحتيال وسلب الأموال تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما علم اليوم السبت لدى خلية الاتصال والعلاقات العامة بالأمن الولائي.

وتمت العملية بعد تلقي المصالح المذكورة مؤخرا لمعلومات من طرف أحد المواطنين الذي كان ضحية نصب واحتيال من طرف أشخاص من جنسية أجنبية (أفارقة) مقيمين بالجزائر يقومون باستدراج ضحاياهم بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي، مثلما أبرزه ذات المصدر.

وكشف الضحية أنه منح لشخص من جنسية إفريقية مبلغ مالي يقدر ب3 آلاف أورو ومنحه مرة ثانية مبلغا يقدر ب 430 ألف دج، وفق ذات المصدر.

وقد أعدت مصالح أمن دائرة حمام بوحجر خطة محكمة سمحت بتوقيف شخصين والعثور داخل المركبة التي كانا على متنها جهاز إلكتروني أسود في شكل صندوق و رزم ورقية سوداء اللون بحجم ورقة نقدية من صنف 2.000 دج مغطاة بأوراق نقدية للاحتيال ومواد كيميائية.

ولدى تقديم المتهمين الاثنين أمام الجهات القضائية لدى محكمة حمام بوحجر صدر في حقهما أمر إيداع الحبس المؤقت بتهمة جنحتي النصب وحيازة مواد وأدوات معدة لتقليد النقود مع الدخول والإقامة في الإقليم الجزائري بطريقة غير شرعية، مثلما تمت الإشارة إليه.