ضمن الدولي الجزائر رامي بن سبعيني، رسميا، المشاركة في رابطة أبطال أوروبا الموسم المقبل رفقة ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ بعد إجراء الجولة 34 والأخيرة من الدوري الألماني.

وحقق نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، اليوم السبت، فوزا مهما على ضيفه هرتا برلين بهدفين لهدف، في المقابلة التي شارك فيها الظهير الأيسر لـ"الخضر" أساسيا.

بهذا الفوز رفع غلادباخ رصيده إلى النقطة 65، منهيا الدوري الألماني في المركز الرابع المؤهل مباشرة إلى دوري مجموعات رابطة أبطال أوروبا.

وتوج بايرن ميونيخ بالدوري الألماني برصيد 82 نقطة، يليه بوروسيا دورتموند في الوصافة بـ69 نقطة، ثم لايبزيغ في المركز الثالث بـ66 نقطة.