عاجل
283 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

بن سبعيني يضمن المشاركة في رابطة أبطال أوروبا

رياضة
27 يونيو 2020 () - إسلام.ب
0 قراءة
+ -

ضمن الدولي الجزائر رامي بن سبعيني، رسميا، المشاركة في رابطة أبطال أوروبا الموسم المقبل رفقة ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ بعد إجراء الجولة 34 والأخيرة من الدوري الألماني.

وحقق نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، اليوم السبت، فوزا مهما على ضيفه هرتا برلين بهدفين لهدف، في المقابلة التي شارك فيها الظهير الأيسر لـ"الخضر" أساسيا.

بهذا الفوز رفع غلادباخ رصيده إلى النقطة 65، منهيا الدوري الألماني في المركز الرابع المؤهل مباشرة إلى دوري مجموعات رابطة أبطال أوروبا.

وتوج بايرن ميونيخ بالدوري الألماني برصيد 82 نقطة، يليه بوروسيا دورتموند في الوصافة بـ69 نقطة، ثم لايبزيغ في المركز الثالث بـ66 نقطة.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول