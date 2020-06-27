بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 12968 حالة، منها 283 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة.

وسجلت 6 ولايات أكثر من 20 إصابة جديدة تصدرتها باتنة بـ30 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

إجماليا، تبقى البليدة (1562) في صدارة عدد الحالات متبوعة بالجزائر العاصمة (1402) ثم سطيف (1098).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 1562 (+21)

الجزائر: 1402 (+22)

سطيف: 1098 (+26)

وهران: 783 (+23)

قسنطينة 557 (+13)

عين الدفلى: 423 (+1)

ورقلة: 406 (+21)

تيبازة: 397 (+3)

بجاية: 344 (+2)

تلمسان: 321 (+0)

المدية: 284 (+3)

باتنة: 273 (+30)

برج بوعريريج: 247 (+3)

أم البواقي: 246 (+10)

عنابة: 240 (+6)

تيارت: 237 (+6)

المسيلة: 233 (+0)

الجلفة: 231 (+3)

تيزي وزو: 223 (+11)

بسكرة: 198 (+2)

معـسكر: 197 (+4)

خنشلة: 189 (+2)

بومرداس: 186 (+15)

الأغواط: 184 (+10)

بشار: 179 (+0)

سكيكدة: 176 (+7)

أدرار: 164 (+3)

الوادي: 159 (+1)

البويرة: 155 (+4)

تبسة: 152 (+8)

عين تموشنت: 136 (+1)

غرداية: 131 (+1)

مستغانم: 130 (+2)

سوق أهراس: 119 (+1)

سيدي بلعباس: 117 (+1)

ميلة: 116 (+1)

تيسمسيلت: 102 (+5)

الشلف: 99 (+7)

جيجل: 98 (+2)

قالمة: 92 (+0)

نعامة: 77 (+0)

البيض: 75 (+1)

غليزان: 72 (+2)

الطارف: 56 (+1)

تمنراست: 43 (+4)

سعيدة: 32 (+4)

تندوف: 16 (+0)

إليزي: 11 (+0)