أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، و خلال عمليات منفصلة بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت، 119 شخصا وضبطت 15 مركبة رباعية الدفع وشاحنة، حسبما أورده اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و جاء في البيان "في اطار محاربة التهريب و الجريمة المنظمة, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي يوم 26 جوان 2020، خلال عمليات منفصلة بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة وجانت بالناحية العسكرية الرابعة، 119 شخصا وضبطت 15 مركبة رباعية الدفع وشاحنة و22 مولدا كهربائيا و19 مطرقة ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب بالإضافة إلى 75 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب فيما تم إحباط محاولات تهريب كمية من الوقود تقدر بـ6199 لترا بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة".