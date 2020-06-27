نفت السبت إدارة نادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم وجود أي نية لبيع الفريق، وقال رئيس النادي الفرنسي الجنوبي جاك-هنري إيرود "أولمبيك مرسيليا ليس للبيع، أشكر الذين أبدوا اهتماما ماليا بالنادي، لكننا غير مهتمين بالبيع".



وأتت تصريحات إيرود في أعقاب تقارير صحافية عن عرض قيمته 700 مليون يورو (785 مليون دولار) لشراء النادي، يقوده رجل الأعمال الفرنسي التونسي الأصل مراد بوجلال، المالك السابق لفريق تولون للركبي، بدعم من مستثمرين سعوديين.



وبحسب التقارير، يتضمن العرض 300 مليون يورو للاستحواذ على ملكية النادي، و200 مليون لتغطية ديونه، و200 مليون للتعاقد مع لاعبين.



وسبق لتقارير صحافية في الآونة الأخيرة أن أشارت إلى اهتمام الأمير السعودي الوليد بن طلال بن عبد العزيز بشراء النادي. ولم توضح التقارير الجديدة ما إذا كانت للأمير علاقة بالعرض الجديد.



وتعود ملكية النادي المتوج بطلا لأوروبا في العام 1993، إلى الثري الأمريكي فرانك ماكورت منذ العام 2016. وعلى رغم الأموال التي ضخها ماكورت، لم يتمكن النادي الجنوبي المتوج بطلا لفرنسا عشر مرات آخرها في العام 2010، من كسر هيمنة باريس سان جرمان المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية.



وحل مرسيليا ثانيا في ترتيب الدوري لموسم 2019-2020 الذي أنهته الرابطة بشكل مبكر بسبب فيروس كورونا المستجد، وتوجت نادي العاصمة بلقبه.



وبذلك، سيتمكن النادي الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية تعد الأكبر بين الأندية الفرنسية، من العودة الى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، للمرة الأولى منذ العام 2013.