قدمت شبكة الجمعيات الشبابية الجزائرية "شارك" إلى سيد علي خالدي، وزير الشباب والرياضة، منذ أيام وثيقة مرافعة تحت عنوان " الشباب محرك الجزائر الجديدة " بعشرة (10) مقترحات عملية تهدف إلى تحسين مشاركة الشباب في الحياة العامة والحياة السياسية في الجزائر.



حسب ما ورد في بيان للمبادرة فان الشبكة تمثل عدة مناطق من الوطن تتموقع كقوة للتفكير والاقتراح والفعل الميداني وقد أطلقت قبل بضعة أشهر مبادرة " الشباب يتحرك" وهي مبادرة مواطناتية تعمل وترافع من أجل مشاركة أفضل للشباب الجزائري في الحياة العامة وفي عملية صنع القرار على جميع المستويات مركزيا ومحليا.

المقترحات:

1- إدراج مشاركة الشباب في الأولويات الدستورية للدولة

2- خفض الحد الأدنى لسن الترشح للمجالس المنتخبة وهيئات الحكامة على المستويين المحلي والوطني.

3- إدراج "كوطة" خاص بالشباب من أجل رفع حظوظهم في التمثيل داخل المجالس المنتخبة.

4- تنصيب المجلس الأعلى للشباب وفق طرق مبنية على قيم الديمقراطية والشفافية.

5- إدراج مشاركة الشباب في مواد قانون البلدية والمتعلقة بالآليات التشاركية.

6- وضع أحكام خاصة لتسهيل إنشاء وإدارة النوادي والجمعيات الشبابية.

7- إضفاء الطابع المؤسساتي على المجالس الاستشارية للشباب كآلية للتشاور المحلي.

8- إصلاح إدارة وتسيير الهياكل والمنشآت الخاصة بالشباب.

9- نشر برنامج تدريبي وطني لإعداد الشباب وبناء قدراتهم حول "المشاركة".

10- تعزيز قدرات الجماعات المحلية من خلال برنامج دعم وطني لإدماج عنصر الشباب.