أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،اليوم الاحد ،أنه خلال عملية بحث وتمشيط، نفذتها مفارز للجيش الوطني الشعبي بمنطقة واد الطكوك، بلدية عين الدالية، بولاية المدية بالناحية العسكرية الأولى، وإثر انفجار لغم تقليدي الصنع استُشهد، مساء أمس 27 جوان ، عسكريان.

وحسب البيان، فان الأمر يتعلق بكل من النقيب بن سماعيل فاتح والعريف الأول خالدي زكرياء.

وأضاف البيان، أنه في أعقاب هذا الفعل الشنيع، تم تعزيز الإجراءات الأمنية اللازمة من قبل مفارز الجيش الوطني الشعبي ومواصلة عمليات البحث والتمشيط لهذه المنطقة.

كما تقدم اللواء السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيدين وذويهما، مؤكدا على أن الجيش الوطني الشعبي سيواصل دون هوادة جهوده بكل حزم وإصرار في ملاحقة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني.يضيف البيان .