توفي اليوم أحمد ميبراك، رئيس الرابطة الجهوية لعنابة اثر أزمة قلبية. وعلى اثر هذا المصاب الجلل قدمت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، وعلى رأسها خير الدين زطشي تعازيها الخالصة لعائلة الراحل أحمد ميبراك رئيس الرابطة الجهوية لعنابة الذي وافته المنية اليوم إثر أزمة قلبية.

وجاء في رسالة لإتحادية : "بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة السيد أحمد ميبراك ، رئيس رابطة عنابة الجهوية لكرة القدم، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم رئيس الفاف السيد خير الدين زطشي و أعضاء المكتب الفيدرالي ببالغ التعازي والمواساة لعائلة الفقيد و العائلة الكروية لولاية عنابة، راجين المولى عز و جل ان يلهمهم جميل الصبر وحسن السلوان وللمرحوم الرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون ".